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Новости Татарстана и Казани
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В Казани открыли пункты по приему просроченных лекарств
В Казани заработали пункты приема просроченных и ненужных лекарств. Подобные «точки» организовали в рамках проекта «Безопасные лекарства».
Сдать казанцы могут таблетки, капсулы, сборы, порошки, драже и гранулы. Время работы таких пунктов – в будние с 9:00 до 18:00. Контейнеры для приема установлены в зданиях районных администраций Казани. Адреса: ул. Шуртыгина, 1 и ул. Ипподромная, 14.
Также в мэрии Казани добавили, что скоро подобные контейнеры поставят на двух площадках в Советском районе столицы РТ.
В дальнейшем все принятые просроченные лекарства будут правильно утилизировать.
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