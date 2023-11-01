В Казани открыли пункты по приему просроченных лекарств

В Казани заработали пункты приема просроченных и ненужных лекарств. Подобные «точки» организовали в рамках проекта «Безопасные лекарства».

Сдать казанцы могут таблетки, капсулы, сборы, порошки, драже и гранулы. Время работы таких пунктов – в будние с 9:00 до 18:00. Контейнеры для приема установлены в зданиях районных администраций Казани. Адреса: ул. Шуртыгина, 1 и ул. Ипподромная, 14.

Также в мэрии Казани добавили, что скоро подобные контейнеры поставят на двух площадках в Советском районе столицы РТ.

В дальнейшем все принятые просроченные лекарства будут правильно утилизировать.