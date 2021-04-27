В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

«Сегодня вместе со всей Россией мы запускаем акцию „Георгиевская ленточка“. Она давно является символом Дня Победы. В преддверии 9 Мая каждый может поддержать эту акцию, надев ленту на верхнюю одежду», — рассказала замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Она добавила, что волонтеры молодежных общественных организаций (объединений), обучающиеся образовательных организаций Татарстана роздадут более 250 тыс. ленточек жителям республики. Точки раздачи ленточек будут организованы на центральных площадях, возле крупных торговых центров и образовательных организаций республики.

«Это не единственная акция, которая запускается в республике, вчера аналогичную акцию запустили „Волонтеры Победы“, более 250 тыс. лент будет роздано общественным организациям. Также все вместе мы будем организовывать акцию „Бессмертный полк“, который пройдет в онлайн-формате. Мы всех призываем присоединиться к этим прекрасным акциям, которые много значат для истории нашей страны», — сказала Кондратьева.

Она призвала всех желающих следить за соцсеми ведомства, чтобы не пропустить подобные масштабные акции, приуроченные ко Дню Великой Победы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что акция «Георгиевская лента» стартует в Казани на улице Баумана.

Подробнее о том, какие мероприятия ждут казанцев и гостей города в День Победы, читайте в материале.