Легендарные танки и праздничный салют: как будут отмечать в Казани 9 Мая

Колонна ретроавтомобилей и танки военных лет

Как сообщил начальник Управления культуры столицы РТ Азат Абзалов, празднование Дня Победы в этом году начнется с памятной церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах. В парке Победы будут организованы возложения к Вечному огню, монументам Труженикам тыла, Матери и памятнику Советскому Солдату.

«В 10:00 на площади Тысячелетия состоится прохождение войск Казанского гарнизона, проезд легендарных танков ИС, Т-34 и колонны ретроавтомобилей. В параде примут участие более двух тысяч военнослужащих, курсантов военного училища, учащихся кадетских классов и представителей Юнармии. Завершится парад театрализованным исполнением песни «День Победы» сводным хором Казани», – рассказал Абзалов.

Он добавил, что там же в течение дня будет организована выставка боевой техники, в том числе уникального современного танка Т-90, БТР, экспозиция передвижного Музея стрелкового оружия и автомобилей ДОСААФ.

Выступление тысячного хора «Поющая Казань» и мастеров искусств на площади Тысячелетия

Абзалов рассказал, что попросил казанцев с пониманием отнестись к досмотровым мероприятиям и предусмотреть использование средств индивидуальной защиты.

«Наблюдать за торжественной программой, подготовленной к празднованию 76-й годовщины Великой Победы на площади Тысячелетия, можно будет под стенами Казанского Кремля. Организаторы предупреждают зрителей о досмотровых мероприятиях в целях обеспечения безопасности. 8 мая в 21:30 на площади Тысячелетия будет проведена санитарная обработка территории. Казанцев просят предусмотреть использование средств индивидуальной защиты. По периметру празднования будут установлены антисептические средства», – отметил спикер.

В 19:00 на площади Тысячелетия начнется концертная программа мастеров искусств, молодежных групп, а также выступление тысячного хора «Поющая Казань». Концерт пройдет в формате народного караоке.

Духовые оркестры и танцевальные мелодии в парке Победы

В своем выступлении начальник Управления культуры также рассказал, что в парке Победы в 12:00 начнется традиционный фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы».

«С 15:00 гости парка смогут увидеть выступления творческих коллективов города. А в 18:00 в рамках проекта «РиоРита – радость Победы» в парке зазвучат танцевальные мелодии 30-40-х годов в исполнении оркестра», – сообщил Абзалов.

Завершится празднование Дня Победы в 22:00 красочным салютом, наблюдать за которым можно будет с акватории Казанки.

Праздничный концерт к 76-летию Победы зрители смогут увидеть 9 мая на телеканале ТНВ в прямой трансляции.

Метшин: «В этом году постараемся подарить праздник не только ветеранам, но и молодежи»

Итоги заседания подвел мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что в прошлом году пандемия коронавируса внесла коррективы в проведение праздничных мероприятий и не позволила провести их масштабно.

«Эпидемиологическая ситуация не позволяет нам вернуться в привычный формат празднования Дня Победы. В этом году очень постараемся подарить праздник не только нашим ветеранам, но и нашей молодежи. Я прошу всех соблюдать все меры предосторожности, чтобы ни у кого не было проблем со здоровьем. В том числе у тех, кто принимает участие в праздничных мероприятиях», – подчеркнул мэр столицы РТ.