Акция «Георгиевская лента» стартует в Казани на ул.Баумана

В рамках празднования Дня Победы в Казани начинается акция «Георгиевская лента». Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления культуры столицы РТ Азат Абзалов. Акция стартует сегодня на ул.Баумана и продолжится в парках и скверах города.

«На сегодняшний день в Казани проживают 7063 ветерана — инвалиды и участники войны, труженики тыла и вдовы. Из них 431 непосредственный участник войны. В этом году ветеранов вновь поздравят в ярком формате парада у дома. 8 мая военные на исторической боевой технике и ретроавтомобилях заедут в каждый район Казани и поздравят ветеранов праздничной песней, а волонтеры Победы вручат подарочный набор, в который входит продуктовый комплект, открытки от Президента республики и мэра города. Вручение подарков начнется в конце апреля», — сказал спикер.

Он добавил, что 29 апреля воспитанники учреждений дополнительного образования выступят на городском фестивале «Наследники Великой победы» в КДК им.В.И.Ленина.

«В преддверии праздника в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдет республиканское мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы, с участием ветеранов со всей республики. Особое внимание при организации мероприятия будет уделено соблюдению санитарных противоэпидемиологических требований», — сообщил Абзалов.