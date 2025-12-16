В Казани число «умных» светофоров достигло 256

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана общее количество «умных» светофоров достигло 256 – в завершающемся 2025 году к автоматизированной системе дорожного движения (АСУДД) подключили еще 14 светофорных объектов. Об этом сообщет пресс-служба мэрии Казани.

В частности, «умными» после переоснащения стали светофоры, установленные на перекрестках улиц Гагарина и Октябрьская, Петербургская и Суконная, Аббасова и Удивительная, Гладилова и Табейкина, Гладилова и Энгельса, Оренбургского проезда и улицы Гареева, улиц Габишева и Завойского, Аделя Кутуя и Родины, Тэцевская и Теплично-Комбинатская.

Кроме того, к АСУДД теперь подключены светофоры на пересечении Кировской дамбы и улицы Саид Галеева, у дома №59 по улице Космонавтов, у автовокзала «Восточный» на улице Аграрная, у дома №7 по улице Восход и на пешеходном переходе через улицу Чуйкова у остановки «Жилой массив «Дружба».

Для решения вопроса пропускной способности дорог в Казани используется одна из наиболее продвинутых систем управления дорожным движением четвертого поколения. Ключевые задачи АСУДД – снижение временных потерь для всех участников движения и оптимизация работы светофоров, отметили в городской администрации.

Система управления дорожным движением в столице РТ работает на базе искусственного интеллекта. Она собирает данные с 983 детекторов и 356 камер видеонаблюдения, обеспечивая круглосуточный мониторинг дорожной ситуации, и в режиме реального времени корректирует режимы работы светофоров. Последнее позволяет значительно сократить время в пути как для водителей, так и для пешеходов.

Установка «умных» светофоров соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Комиссию Государственного совета РФ по этому нацпроекту возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.

