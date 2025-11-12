В Татарстане по новому нацпроекту установили 19 новых «умных» светофоров

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в Татарстане установлено 19 новых «умных» светофоров. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Карим Нурмухаметов.

«По новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" продолжилось внедрение интеллектуальных транспортных систем. Установлено 13 новых светофоров с системами адаптивного управления в Казани и шесть – в Набережных Челнах», – заявил он.

По словам Нурмухаметова, интеллектуальные транспортные системы помогают более эффективно распределять транспортные потоки. Сейчас 250 светофоров в Казани и 35 в Набережных Челнах обеспечивают адаптивное управление движением, что повышает пропускную способность дорог, уточнил он.

«В части внедрения интеллектуальных транспортных систем с 2020 по 2024 год выполнен огромный объем работ. За это время в агломерациях установлено 500 детекторов мониторинга транспортных потоков для сбора данных о движении», – подчеркнул начальник управления.

Он добавил, что развернуто 88 комплексов фото– и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Установлены два пункта автоматического весогабаритного контроля грузового транспорта. Кроме того, установлено 200 камер видеонаблюдения для контроля ситуации на дорогах.

«Модернизировано 99 светофоров для работы в режиме адаптивного управления движением. А в двух из них оборудованы подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и чрезвычайных ситуаций. Работает также 15 метеостанций для мониторинга погодных условий», – отметил Нурмухаметов.