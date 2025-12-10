news_header_top
Общество 10 декабря 2025 12:40

В Казани на трех участках дорог установили новые светофоры

Фото: © «Татар-информ»

В Казани на трех участках дорог установили новые светофорные объекты, сообщили в городском комитете по транспорту.

Новые светофоры появились на следующих участках:

  • рядом с домом №11 по улице Бигичева;
  • возле дома №100 по улице Журналистов;
  • на перекрестке улиц Яшь кыч и Магистральной.

Накануне водителей в Татарстане призвали быть внимательными на дорогах в связи с непогодой. Во время метели крайне важно соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и особенно выезда на полосу встречного движения. Не забывайте пристегиваться ремнями безопасности и перевозить детей только в автокреслах. Специалисты настоятельно рекомендуют без острой необходимости не покидать населенные пункты и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

