В Казани частично перекроют движение по улице Сахарова

В Казани временно ограничат движение по нескольким участкам улицы Сахарова. Об этом со ссылкой на распоряжение, подписанное в исполкоме города, сообщает портал мэрии.

Причиной ограничения движения станут «работы по выносу сетей ливневой канализации из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена».

В частности. с 14 марта по 24 апреля окажется ограничено движение по местному проезду возле дома №1 по улице Сахарова.

Кроме того, с 25 апреля по 29 мая будет перекрыто движение по тротуару около дома №12б и проезжей части рядом с домом №13 по улице Сахарова. А с 30 мая по 27 сентября перекроют движение по тротуару, проезжей части и местному проезду в районе домов №12, 15 и 16 по этой улице.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани завершилось голосование по выбору названий для новых станций метро. Вторая линия Казанского метрополитена должна соединить пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый ее участок длиной 5,37 километра будет включать четыре станции.