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В Казани до середины апреля ограничат движение по улицам Чернышевского и Яхина
В Казани более чем на месяц перекроют для движения автомобилей участки дороги по улицам Чернышевского и Рустема Яхина. Временные неудобства связаны со строительством трассы водопровода, сообщают в мэрии.
С 4 марта по 14 апреля в районе дома №32 по Чернышевского будет частично закрыта проезжая часть в направлении движения в сторону улицы Гаяза Исхаки.
В это же время ограничение будет действовать вблизи дома №5 по улице Рустема Яхина в направлении движения в сторону Московской.
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