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Общество 18 февраля 2024 11:11

В Казани до середины апреля ограничат движение по улицам Чернышевского и Яхина

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В Казани более чем на месяц перекроют для движения автомобилей участки дороги по улицам Чернышевского и Рустема Яхина. Временные неудобства связаны со строительством трассы водопровода, сообщают в мэрии.

С 4 марта по 14 апреля в районе дома №32 по Чернышевского будет частично закрыта проезжая часть в направлении движения в сторону улицы Гаяза Исхаки.

В это же время ограничение будет действовать вблизи дома №5 по улице Рустема Яхина в направлении движения в сторону Московской.

#ограничение движения
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