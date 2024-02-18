В Казани до середины апреля ограничат движение по улицам Чернышевского и Яхина

В Казани более чем на месяц перекроют для движения автомобилей участки дороги по улицам Чернышевского и Рустема Яхина. Временные неудобства связаны со строительством трассы водопровода, сообщают в мэрии.

С 4 марта по 14 апреля в районе дома №32 по Чернышевского будет частично закрыта проезжая часть в направлении движения в сторону улицы Гаяза Исхаки.

В это же время ограничение будет действовать вблизи дома №5 по улице Рустема Яхина в направлении движения в сторону Московской.