В Казани из-за ремонта тепловода перекроют часть Булака

10 апреля казанские тепловые сети АО «Татэнерго» начнут реконструкцию участка тепловода на ул.Право-Булачной. Работа будет вестись от дома №13 до Жарковского моста через Булак, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

В состав работ входит замена подающего и обратного трубопровода и обратного трубопровода диаметром 820 мм протяженностью почти 700 кв. метров. Они станут завершением начатой в прошлом году реконструкции магистрального тепловода №2.

Поскольку тепловод расположен под тротуаром в полупроходном канале, реконструкция будет проводиться открытым способом. На это время для движения перекроют тротуар вдоль протоки Булака и одну левую крайнюю полосу движения транспорта. В дневное время суток для движения будут открыты средние и правые крайние полосы. С 19 часов вечера и до 7 часов утра, а также днем с 10 до 15, в часы минимальной нагрузки улицы, будет закрываться средняя полоса движения. В часы пик работу техники приостановят.

«Кроме ограничения движения, замена тепловода связана и с прекращением подачи тепла. Учитывая, что отопительный период еще не завершен, отключение подачи тепла планируется не раньше 26 апреля», – добавил Гиниятуллин.

Под это отключение попадает 21 МКД, 2 детских сада, 1 школа, 6 гостиниц и 3 спортивных объекта. Демонтаж и монтаж трубопроводов продлится до 25 мая, после чего подача теплоносителя для нужд горячего водоснабжения будет восстановлена. Все работы планируют завершить до 16 июня.