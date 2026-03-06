В Казани бюст Карла Маркса установят в сквере на одноименной улице

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В столице Татарстана бюст немецкого философа, экономиста, социолога, писателя, журналиста и общественного деятеля Карла Маркса, демонтированный в 2004 году, установят на новом месте – в сквере на улице, носящей его имя. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Памятник признан объектом культурного наследия регионального значения. Бронзовый бюст на гранитном постаменте был установлен в 1949 году в сквере имени Карла Маркса по улице Свердлова – ныне это пересечение улиц Петербургская и Айдинова.

В 1959 году композицию поставили на государственную охрану как памятник искусства всесоюзного значения. Но в 2004-м во время подготовки к празднованию тысячелетия Казани в ходе масштабной реконструкции улицы Петербургская (пешеходная зона превратилась в проезжую часть) бюст оказался демонтирован.

Скульптуру передали на хранение в трест «Горводзеленхоз», а постамент был утрачен. Это произошло без разрешения регионального органа охраны объектов культурного наследия, отмечалось прежде в экспертизе.

Изображение: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

После демонтажа бюста не раз обсуждалось возвращение памятника в городское пространство. Комитет РТ по охране ОКН и исполком Казани провели необходимую подготовительную работу: подготовили обоснование для нового места установки и разработали проект перемещения объекта культурного наследия, получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Решение о размещении памятника философу на улице Карла Маркса приняла Межведомственная комиссия по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий. В ближайшее время будут проведены необходимые процедуры по установке бюста, благоустройству прилегающей территории и торжественному открытию памятника, отметили в пресс-службе ведомства.

«Возвращение бюста Карла Маркса спустя более чем двадцать лет – важное событие для города. Мы не только смогли сохранить объект, но и нашли для него достойное место. Выбор места глубоко символичен: памятник философу возвращается на одноименную улицу, где органично впишется в историческую среду и станет доступен для жителей и гостей города. Это результат системной работы по возвращению исторической справедливости и сохранению наследия для будущих поколений», – заявил в связи с этим председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

О планах установить бюст Карлу Марксу на улице его имени стало известно еще в 2024 году. Тогда авторы экспертизы уточнили некоторые моменты, связанные с историей памятника. Так, оказалось, что высота бюста составляет 1,01, а не 1,4 метра, как было указано в архивном паспорте. Высота утраченного полированного гранитного постамента равнялась 2,75 метра, а его основным цветом был красный (в документах фигурировали другие цвета – от серовато-коричневого до серого). Основание имело пять, а не шесть граней.

Специалисты также установили время установки бюста и его авторство. Его отлили в металле в 1948 году, но водрузили на постамент только в 1949-м. Создала модель народный художник РФ Мария Литовченко (1917–2003), а не автор казанского памятника Бауману Исаак Менделевич (1887–1952), как утверждалось в некоторых изданиях. Архитектором же установки памятника, скорее всего, действительно был, как считалось до этого, Ахмет Бикчентаев (1911–1985), но подтверждающих это подлинных документов обнаружить не удалось.