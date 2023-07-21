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В Казань вернут легендарный памятник Карлу Марксу – объект культурного наследия
В Казани планируется вновь установить памятник Карлу Марксу, который появился в городе еще в 1949 году. Тендер на разработку научно-проектной документации по объекту культурного наследия регионального значения опубликован на сайте госзакупок. На эти цели выделено 1,3 млн рублей.
Исполнителю предстоит разработать проект, полное название которого звучит так: «Бюст К.Маркса на гранитном постаменте, 1949 г.». Подрядчику передадут научно-проектную документацию предмета охраны и предварительные работы по памятнику, а также другие исходные данные. Он должен будет на их основе разработать проектную и рабочую документацию в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СП, СанПиН и других нормативных документов.
«При разработке проектных решений использовать современные технологии и материалы, методы производства работ <…>», – говорится в заказе.
Важное требование– получить в Минкульте РФ положительное заключение историко-культурной экспертизы на разработанный эскизный проект реставрации. Он должен предусматривать восстановление первоначальной скульптурной композиции с обоснованием его перемещения на новое место.
Готовый проект также должен будет согласовать Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. На инженерные изыскания и разработку научно-проектной документации отводится 10 месяцев, на прохождение экспертизы – еще два месяца.
Напомним, памятник Карлу Марксу стоял на пересечении улиц Петербургской и Артема Айдинова с 1949 года. В 2005 году его демонтировали. Позже выяснилось, что памятник не утрачен, а находится на хранении, сообщалось о планах отреставрировать его и вернуть.
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