В Казани хотят установить на новом месте убранный в 2004 году бюст Карла Маркса

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В столице Татарстана собираются установить на новом месте бюст Карла Маркса, демонтированный в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Фото: vk.com/okn.tatarstan

Ведомство сейчас изучает государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению и переносу бюста Карла Маркса.

Бронзовый бюст на гранитном постаменте был установлен в 1949 году в сквере имени Карла Маркса по улице Свердлова — там, где сегодня улица Петербургская пересекается с улицей Айдинова. В 1959-м композицию поставили на государственную охрану как памятник искусства всесоюзного значения.

Фото: vk.com/okn.tatarstan

В ходе подготовки к празднованию тысячелетия Казани в 2004 году началась масштабная реконструкция улицы Петербургская. Памятник демонтировали, а бюст передали на хранение в трест «Горводзеленхоз» (постамент был утрачен). Это произошло без разрешения регионального органа охраны объектов культурного наследия, отмечается в экспертизе.

Теперь бюст философа и классика коммунистической идеологии предлагается разместить на гранитном постаменте в начале улицы, носящей его имя. После рассмотрения Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия акт будет направлен на согласование в Министерство культуры РФ, уточнил руководитель ведомства Иван Гущин.

Фото: vk.com/okn.tatarstan

Помимо прочего, авторы экспертизы уточнили некоторые моменты, связанные с историей и характеристиками памятника. В частности, высота бюста составляет 1,01, а не 1,4 метра, как было сказано в архивном паспорте. Высота утраченного полированного гранитного постамента равнялась 2,75 метра, его основным цветом был красный (в документах были указаны другие цвета — от серовато-коричневого до серого). Основание было пяти-, а не шестигранным.

Кроме того, специалисты установили время установки бюста и его авторство. Его отлили в металле в 1948 году, но водрузили на постамент только в 1949-м. Автором модели была народный художник РФ Мария Литовченко (1917–2003), а не автор казанского памятника Бауману Исаак Менделевич (1887–1952), как было написано в ряде изданий. Архитектором же установки памятника, судя по всему, действительно был Ахмет Бикчентаев (1911–1985), но подтверждающих это подлинных документов обнаружить не удалось.