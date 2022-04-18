В Казани будут судить водителя за гибель пенсионерки под колесами троллейбуса

В Приволжский районный суд направлено дело в отношении 40-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, 22 января водитель троллейбуса на остановке около дома № 4 по улице Кулагина не убедился, что все пассажиры завершили посадку и зажал дверьми 72-летнюю женщину. Пожилую пассажирку проволокло за троллейбусом несколько метров, после чего она оказалась под колесами. От полученных травм женщина скончалась.

Водитель не стал оказывать пострадавшей помощь и скрылся с места ДТП. Свою вину мужчина признал лишь частично, на время следствия он был помещен под стражу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце января на улице Кулагина в Казани под колеса троллейбуса попала пожилая женщина. Как пояснили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», пассажирка решила вернуться в салон транспорта за забытой сумкой, однако водитель не увидел ее, зажал дверьми и протащил несколько метров по дороге. От полученных травм пенсионерка скончалась.

