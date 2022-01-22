Метроэлектротранс: Пенсионерка попала под троллейбус, когда решила вернуться за сумкой

В пресс-службе МУП «Метроэлектротранс» рассказали подробности смертельного наезда троллейбуса на пожилую женщину в Казани.

ДТП произошло сегодня в одиннадцатом часу утра напротив дома №4 по улице Кулагина. Водитель троллейбуса высадил на остановке пассажиров и, убедившись, что все вышли, начал движение. 72-летняя женщина вышла через переднюю дверь, однако увидела, что забыла в салоне сумку, и решила вернуться. Шофер стал перестраиваться налево и не увидел женщину. Пенсионерка поскользнулась и упала под переднее колесо транспорта.

«МУП «Метроэлектротранс» приносит соболезнования родным и близким погибшей женщины и призывает всех пассажиров и участников движения быть предельно внимательными на дороге, особенно в зимних условиях», – отметили в пресс-службе управления.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани женщину защемило дверьми троллейбуса и протащило несколько метров.