В Казани более 70 км трамвайных путей нуждаются в ремонте

Айдар Абдулхаков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани из 133 км трамвайных путей более 70 км выработали свой ресурс и эксплуатируются свыше 30 лет. Об этом сообщил гендиректор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков на конференции Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта.

«Это, наверное, присуще всем городам. Если мы будем проводить работы собственными силам, то необходимо 5,2 млрд рублей, чтобы только привести их в надлежащее состояние», – рассказал спикер.

Абдулхаков отметил, что для ремонта трамвайных путей с привлечением средств по концессионному соглашению нужно минимум 14,5 млрд рублей.

Ранее в «Метроэлектротрансе» назвали себестоимость перевозки пассажира и сообщили, сколько потеряло предприятие от введения бескондукторной системы оплаты проезда.