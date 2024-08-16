Убытки «Метроэлектротранса» от бескондукторной оплаты проезда не превысили 10%

Потеря доходов «Метроэлектротранса» от введения бескондукторной системы оплаты проезда в Казани не превышает 10%, а экономия составляет почти 1,2 млн рублей. Об этом сообщил замгендиректора предприятия Алексей Варин на конференции Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта.

«Такая форма оплаты проезда может привести к прогнозируемым убыткам, как это происходит во многих городах. Потери, конечно, есть, но не такие существенные, чтобы возвращаться к кондукторам», – рассказал спикер.

По его словам, на маршрутах, переведенных на бескондукторную оплату на первом этапе, не наблюдались значительные потери доходов. А на маршрутах, оборудованных компостерами на более поздних этапах, количество безбилетников варьируется от 5% до 10%.

В Казани с 2021 года начался переход на бескондукторную систему оплаты проезда в наземном электрическом транспорте и завершился в июле этого года. Такая система сейчас действует во всех трамваях и троллейбусах города.