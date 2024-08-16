«Метроэлектротранс» назвал себестоимость перевозки пассажира

Айдар Абдулхаков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Себестоимость перевозки одного пассажира в метро, трамваях и троллейбусах Казани составляет около 63 рублей. Об этом сообщил гендиректор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков на конференции Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта в Казани.

«Если считать себестоимость по бухучету, то она у нас огромная. У нас стоимость амортизации основных средств очень большая. Если учитывать трамваи, троллейбусы, метрополитен, то себестоимость перевозки одного пассажира получается около 63 рублей. А без учета амортизации – в районе 45−46 рублей за перевезенного человека. Это с учетом зарплат, которые мы платим. Конечно, они сегодня не соответствуют высоким требованиям», – рассказал спикер.

По словам Абдулхакова, при введении бескондукторной системы оплаты проезда в электротранспорте все больше пассажиров стало переходить на безналичный расчет. Наличными средствами сейчас оплачивают проезд около 3,5% человек.

В Казани с 22 июля наземный электрический транспорт полностью перевели на бескондукторную систему оплаты проезда.