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«Метроэлектротранс» назвал себестоимость перевозки пассажира
Себестоимость перевозки одного пассажира в метро, трамваях и троллейбусах Казани составляет около 63 рублей. Об этом сообщил гендиректор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков на конференции Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта в Казани.
«Если считать себестоимость по бухучету, то она у нас огромная. У нас стоимость амортизации основных средств очень большая. Если учитывать трамваи, троллейбусы, метрополитен, то себестоимость перевозки одного пассажира получается около 63 рублей. А без учета амортизации – в районе 45−46 рублей за перевезенного человека. Это с учетом зарплат, которые мы платим. Конечно, они сегодня не соответствуют высоким требованиям», – рассказал спикер.
По словам Абдулхакова, при введении бескондукторной системы оплаты проезда в электротранспорте все больше пассажиров стало переходить на безналичный расчет. Наличными средствами сейчас оплачивают проезд около 3,5% человек.
В Казани с 22 июля наземный электрический транспорт полностью перевели на бескондукторную систему оплаты проезда.
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