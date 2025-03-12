В Казани арестован фигурант дела о мошенничестве при строительстве домов

Вахитовский суд Казани арестовал фигуранта дела о мошенничестве в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В деле насчитывается 30 эпизодов, сообщает пресс-служба суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу жителю Лаишевского района РТ, 1983 года рождения», – говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что с февраля 2023 года по апрель 2024 года мужчина вместе с сообщниками, действуя от имени компаний «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй», под предлогом строительства жилых домов обманул нескольких жителей РТ. В результате было похищено свыше 171 миллиона рублей.

При рассмотрении вопроса о мере пресечения в виде ареста суд принял во внимание аргументы следователя о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может попытаться скрыться, оказать давление на участников процесса или другим способом помешать расследованию дела.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что прокурор Татарстана Альберт Суяргулов взял на контроль ход расследования уголовных дел, связанных с мошенничеством в сфере ИЖС. По информации следствия, компании «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй» под видом возведения жилья присвоили средства 65 человек на сумму свыше 171 млн рублей. Аналогичным образом фирмы «АЛМА» и «АльфаСтроКапитал АСК» завладели 139 млн рублей, принадлежащими 39 пострадавшим, компания «ХТМ» – 52 млн рублей от 21 лица, а «ХаусГарант» – 19,5 млн рублей от девяти человек.