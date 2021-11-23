В Казани арестовали мужчину, который брызнул из баллончика в лицо кондуктору автобуса

Казанца, который брызнул из баллончика в лицо кондуктору автобуса за просьбу показать QR-код, доставили в Мировой суд. Его обвинили в мелком хулиганстве.

Как стало известно ИА «Татар-информ», в конечном итоге суд решил арестовать мужчину на пять суток и назначить ему штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее агентство сообщало о том, что в Казани разыскивают мужчину, который брызнул из баллончика в лицо кондуктору автобуса. Момент конфликта между казанцем и кондуктором попал на видео.