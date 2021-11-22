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Ру Тат
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Происшествия
22 ноября 2021  14:16
Полина Шевчук

На камеры автобуса в Казани попал мужчина, брызнувший в лицо кондуктора из баллончика

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В распоряжение ИА «Татар-информ» попало видео, на котором запечетлен один из пассажиров казанского автобуса. По данным источника агентства, молодой человек стал конфликтовать с кондуктором автобуса, ударил его, а после  уже на улице брызнул ему в лицо из газового баллончика. После этого злоумышленник скрылся.

Как пояснили ИА «Татар-информ» в Ассоциации АТП РТ, инцидент произошел в двенадцатом часу дня в автобусе маршрута № 31 возле остановки «Аметьево». На место вызвали медиков скорой помощи. Нападавшего сейчас разыскивают.
 

 

#конфликт #конфликт в автобусе
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