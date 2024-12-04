В Казани аренда жилья на Новый год стоит дороже, чем в Санкт-Петербурге

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В Казани стоимость бронирования квартир на Новый год составила 6,4 тыс. рублей за ночь. Это дороже, чем в Санкт-Петербурге (6,1 тыс.), но дешевле, чем в Москве (7,5 тыс.), пишет РБК.

Как рассказали эксперты отрасли, чаще всего люди бронируют квартиры на период с 29 по 31 декабря, а также на период со 2 по 3 января. Средний срок проживания у туристов в квартирах - четыре дня. Самый высокий спрос – на «однушки» и апартаменты-студии.

Что касается отелей, то аренда казанских номеров подорожала за год на 1%, или до 7,4 тыс. рублей. По словам аналитиков, в среднем у россиян наибольшей популярностью пользуются гостиницы формата «три», «четыре» звезды, а средний срок бронирования составляет трое суток.

Интересно, что по статистике аренда номеров в период новогодних каникул в российских гостиницах стала дороже на 15% (средняя ставка по РФ – 7 тыс. рублей за сутки). При этом спрос на отели тоже вырос за год на 30–40%.

Ранее сообщалось, что отдых в Казани в новогодние праздники обойдется в 46 тыс. рублей.