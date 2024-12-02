Эксперты: Отдых в Казани в новогодние праздники обойдется в 46 тыс. рублей

Стоимость отдыха в Казани в период новогодних праздников составит 46 тыс. рублей. Это цена на двоих за четыре дня проживания в «четверке» без питания, но с учетом новогодней ночи, сообщили эксперты отрасли РИА «Новости».

Представители турагентств добавили, что экскурсионный тур обойдется примерно в ту же сумму, что и сам отдых. За эти деньги гость сможет посетить Свияжск, Болгар, резиденцию Кыш Бабая. Однако в стоимость тура не входит дорога.

У некоторых туроператоров цены на четыре дня начинаются от 35 тыс. рублей на двоих. Но это только Казань. Если добавить Свияжск, Раифский Богородицкий мужской монастырь или другие экскурсии, то сумма вырастает до 57 тыс. рублей.

Если турист рассматривает туры, где дорога оплачена, то такой отдых «встанет» в 100 тысяч на двоих.

Наибольший спрос, по данным экспертов, фиксируют на отели форматов «три» и «четыре звезды». За год проживание в таких местах стало дороже на 20%. Среди самых популярных — «Казанская Ривьера», «Особняк на Театральной» и «Кристалл». В эконом-сегменте — хостел «Экспресс» рядом с ЖД вокзалом, а из «пятерок» — «Корстон Роял».