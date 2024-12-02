news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 2 декабря 2024 13:45

Эксперты: Отдых в Казани в новогодние праздники обойдется в 46 тыс. рублей

Скопировать ссылку

Стоимость отдыха в Казани в период новогодних праздников составит 46 тыс. рублей. Это цена на двоих за четыре дня проживания в «четверке» без питания, но с учетом новогодней ночи, сообщили эксперты отрасли РИА «Новости».

Представители турагентств добавили, что экскурсионный тур обойдется примерно в ту же сумму, что и сам отдых. За эти деньги гость сможет посетить Свияжск, Болгар, резиденцию Кыш Бабая. Однако в стоимость тура не входит дорога.

У некоторых туроператоров цены на четыре дня начинаются от 35 тыс. рублей на двоих. Но это только Казань. Если добавить Свияжск, Раифский Богородицкий мужской монастырь или другие экскурсии, то сумма вырастает до 57 тыс. рублей.

Если турист рассматривает туры, где дорога оплачена, то такой отдых «встанет» в 100 тысяч на двоих.

Наибольший спрос, по данным экспертов, фиксируют на отели форматов «три» и «четыре звезды». За год проживание в таких местах стало дороже на 20%. Среди самых популярных — «Казанская Ривьера», «Особняк на Театральной» и «Кристалл». В эконом-сегменте — хостел «Экспресс» рядом с ЖД вокзалом, а из «пятерок» — «Корстон Роял».

#туризм #Казань #Новый год #цена
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100