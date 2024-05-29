Ветслужба призвала покупать на Курбан-байрам жертвенных животных только в Татарстане

Ситуация, связанная с распространением инфекционных заболеваний домашних животных, в России сейчас сложная. Поэтому в дни подготовки и празднования Курбан-байрама нужно не допустить завоза на территорию республики инфицированного мелкого рогатого скота. Как это сделать, рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Основная цель — защита от завоза инфекционных заболеваний в республику. По данному вопросу прошли совещания в мэрии Казани и в ДУМ РТ. В других регионах, где особенно развито разведение овец, отмечается сложная ситуация по инфекционным болезням животных. К сожалению, с прошлого года она в лучшую сторону не изменилась», — сказал он.

Спикер предупредил, что существует угроза таких заболеваний, как ящур, бруцеллез, оспа овец и коз. Кроме того, появилось новое заболевание — чума, им чаще болеют овцы и козы, смертность достигает почти 100%.

«По бруцеллезу мелкого рогатого скота проблемными являются более 40 субъектов, из них неблагополучные 27 субъектов. В 17 субъектах проводится вакцинация против данной болезни. Еще в двух регионах с неопределенным статусом тоже проводится вакцинация. Ввоз овец из этих регионов в республику запрещен, вакцинация у нас не проводится. Хочу отметить, что инфекционными заболеваниями болеют не только животные, но и люди», — рассказал Мотыгуллин.

По его данным, в последние годы поголовье овец в республике увеличивается, их число достигает около 300 тыс.

«Мы призываем приобретать овец в Татарстане. Таким образом мы защитим республику от заноса инфекционных заболеваний и поддержим местных жителей, занимающихся их разведением», — отметил Мотыгуллин.

Он напомнил, что ввоз скота обязательно должен быть согласован с Главным управлением ветеринарии, на каждую партию должно быть оформлено ветеринарное свидетельство, животные должны иметь ушные бирки. После ввоза животных владелец обязан известить об этом ветеринарную службу района или города. Животные должны пройти карантинные мероприятия. Кроме того, есть ряд требований к площадкам для убоя животных.

«Они должны быть с твердым покрытием, иметь устройство для подвешивания, быть обеспечены питьевой водой, контейнерами и емкостями для сбора биологических и органических отходов. Организаторы должны обеспечить соответствующую утилизацию отходов. К убою допускаются только здоровые животные. Места убоя после мероприятий необходимо дезинфицировать. В Казани в этом году будет работать 18 таких площадок», — добавил спикер.

В прошлом году в республике на официальных площадках было забито 13,8 тыс. голов скота, в том числе в Казани — 5,8 тыс. голов. Из Казани вывезено около 60 тонн биологических отходов, а это один железнодорожный вагон. Учет животных, забитых на частных подворьях, не ведется.