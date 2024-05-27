В Татарстане утвердили порядок проведения Курбан-байрама в 2024 году

Совет казыев и Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана утвердили порядок проведения Курбан-байрама и праздничного намаза в 2024 году. Об этом сообщается на сайте ДУМ.

«В этом году день Арафа приходится на 15 июня, а Курбан-байрам — на 16 июня. По случаю Курбан-байрама во всех мечетях Татарстана пройдут праздничные намазы. На праздник в мечети республики рекомендуется собираться за 1 час до восхода солнца, совершать гает-намаз через 30 минут после восхода солнца», — отмечается в сообщении.

В Казани утренний намаз должен быть прочитать в 02:00-3:00, праздничный вагаз — в 03:00-3:30, гает-намаз — 03:30, проповедь на арабском языке, чтение Корана, дуа — 03:40.

Обряды жертвоприношения начнутся после совершения праздничного намаза. В специально отведенных местах забой жертвенных животных будет продолжаться до 20.32 часов 18 июня (до заката солнца).

«Сумма нисаба для жертвоприношения составляет 51 тысяч рублей», — уточнили в ДУМ РТ.

15, 16, 17, 18 и 19 июня наступают дни такбира Ат-Ташрик. В эти дни после каждого фарз-намаза (всего 23 раза) верующие (мужчины вслух, женщины шепотом) должны произносить такбир-ташрик: «Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илляллаху валлаху акбар. Аллаху акбар ва лилляхиль хамд».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты проведения мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в текущем 2024 году.

Фото: dumrt.ru