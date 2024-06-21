В Казани 22 июня откроют библиотеку Ассоциации городов стран БРИКС+

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22 июня в историческом павильоне на территории «Казанской ярмарки» откроют библиотеку Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Об этом передает пресс-служба мэрии.

Участники Международного форума городов стран БРИКС+ привезли книги на родных языках. Особое место в коллекции займет альбом, в котором сегодня оставили подписи гости мероприятия.

«Завтра учредим библиотеку БРИКС. Эта книга будет в ней одной из первых в память о создании ассоциации, нашем плодотворном сотрудничестве», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Помимо этого, на территории перед историческим павильоном заложат аллею дружбы. Члены Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ посадят деревья с именными табличками.

Напомним, сегодня в Казанской Ратуше стартовал Международный форум городов стран БРИКС+, на который съехались 200 участников из 20 государств, в том числе из Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Ирана, Турции, Мексики, Аргентины и др. В событии участвуют мэры, вице-мэры городов и лидеры организаций, объединяющих муниципалитеты своих стран. Все вместе они представляют интересы 18 тысяч муниципальных образований. Ранее «Татар-информ» сообщал, что форум Ассоциации городов БРИКС+ в Казани открыл Раис РТ Рустам Минниханов. Он зачитал приветствие Президента России Владимира Путина.