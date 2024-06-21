Метшин и Минниханов открыли форум Ассоциации городов БРИКС+ в Казани

Скриншот трансляции

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин открыли первое учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которое проходит сегодня в Казанской Ратуше. В город прибыли порядка 200 гостей из десяти стран БРИКС, а также представители местных властей Турции, Чили, Марокко, Индонезии, Мексики, Замбии и других государств.

«Все вместе мы представляем интересы 2,6 млрд жителей планеты. Этот масштаб впечатляет и вдохновляет нас на создание прочной основы для долгосрочного сотрудничества между городами наших стран. Я искренне надеюсь, что большому кораблю, который мы вместе с вами построим, уважаемые коллеги, предстоит большое красивое плавание в интересах наших уважаемых жителей», – приветствовал гостей Ильсур Метшин.

Напомним, в рамках форума участники обсудят структуру создаваемой организации и совместные проекты, направленные на расширение возможностей городов благодаря обмену опытом в разных областях. Кроме учредительного собрания, участников ждет дискуссионная сессия. Ее модератором будет главный редактор телеканала Russia Today и Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Ведется прямая трансляция мероприятия – присоединиться к ней можно по ссылке.