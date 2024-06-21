Путин поприветствовал участников Международного форума городов стран БРИКС+ в Казани

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Раис Татарстана Рустам Минниханов зачитал приветствие Президента России Владимира Путина участникам Международного форума городов стран БРИКС+.

«Отмечу, что в ходе форума пройдет учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран „БРИКС плюс“. Создание структуры, которая будет действовать на основе принципов взаимного уважения, равноправия, созидательного сотрудничества, — значимый шаг в дальнейшем укреплении связей государств-участников БРИКС и их партнеров», – говорится в приветствии лидера российского государства.

Путин отметил, что перед градоначальниками стоят схожие задачи. Например, подготовка кадров, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, улучшение транспортной и социальной инфраструктуры. По всему миру стоят вопросы благоустройства территорий, экологии, цифровизации и туризма.

«И конечно, большое значение имеет расширение движения городов-побратимов», – отмечается в приветствии Президента России.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что форум даст старт новым перспективным инициативам, а рекомендации и предложения, к которым придут его участники, приведут к углублению отношений на благо народов стран – участниц события.

В казанской Ратуше стартовал Международный форум городов стран БРИКС+, на который съехались 200 участников из 20 государств, в том числе из Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Ирана, Турции, Мексики, Аргентины и др. В событии участвуют мэры, вице-мэры городов и лидеры организаций, объединяющих муниципалитеты своих стран. Все вместе они представляют интересы 18 тысяч муниципальных образований.

Ведется прямая трансляция мероприятия – присоединиться к ней можно по ссылке.