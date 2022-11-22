В Казань привезли пролеты для моста по улице Назарбаева

Пролеты для аварийного моста через озеро Нижний Кабан уже подготовлены и привезены в Казань. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана по вопросам благоустройства Игорь Куляжев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Ведутся работы по реконструкции моста по улице Назарбаева. Это очень важный объект. Сегодня дорожное полотно моста полностью разобрано. Подрядные организации забивают буронабивные сваи. Затем по плану будут делать опоры», – рассказал спикер.

Реконструкция автомобильного моста по улице Назарбаева стартовала в начале июля этого года. Изначально для проведения работ городские власти планировали закрыть мост частично и обеспечить движение транспорта по одной половине, напомнил Куляжев.

«Но, как показало обследование, опоры моста находятся в аварийном состоянии и небезопасны для движения, поэтому мост закрыт полностью», – подчеркнул он.

При этом, по словам замруководителя исполкома, сроки ввода моста в эксплуатацию сдвинуты с 2024 на 2023 год.

В Казани на строительство и реконструкцию дорог в этом году выделено 16,7 млрд рублей, на ремонт улично-дорожной сети — 6,4 млрд рублей.

Кроме того, 2,5 млрд рублей потратили на реализацию программы «Наш двор». Всего в этом году в городе благоустроено 466 дворов, в них установили 2,9 тыс. светодиодных светильников и организовали более 5 тыс. парковочных мест.