«Эксплуатация стала опасной»: мост через озеро Кабан в Казани решили закрыть на год

Почему решили полностью закрыть автомобильный мост через озеро Кабан и как долго горожанам придется объезжать перекрытый участок, рассказали сегодня на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана.

Реконструкция автомобильного моста по улице Назарбаева началась в июле этого года, завершить работы предполагается к концу 2023 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Специалисты определили, что объект является аварийным»

В Казани впервые реконструируют мост через озеро Нижний Кабан, которому уже более 60 лет. После проведенных работ число полос для движения транспорта увеличится с шести до восьми, а несущая нагрузка вырастет с действующих 15 тонн до 25 тонн на ось. Кроме того, расширится пешеходная зона и появится велодорожка со стороны озера.

Реконструкция автомобильного моста по улице Назарбаева началась в начале июля этого года. А завершить работы предполагается к концу 2023 года.

«Необходимость работ по реконструкции автомобильного моста по улице Назарбаева стала очевидной после проведенного в 2019 году обследования. Тогда специалисты определили, что объект является аварийным, поэтому мы ввели ограничение на движение тяжеловесной техники», – напомнил на деловом понедельнике председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов.

После этого было ограничено движение тяжеловесной техники по искусственному сооружению, а также введен запрет на скорость более 40 км/ч. Было объявлено, что на период основных работ здесь поэтапно будут закрываться полосы для движения, при этом всегда будут доступны по две полосы в каждую сторону.

Игорь Саляхутдинов: «Необходимость работ по реконструкции моста стала очевидной после проведенного в 2019 году обследования» Фото: kzn.ru

«Необходимо прекратить движение транспорта по всем полосам»

На деловом понедельнике Игорь Саляхутдинов сообщил, что в этом году рабочие приступили к демонтажу пешеходной части моста и переустройству сетей электроснабжения. Однако при проведении работ была замечена опасная деформация конструкции моста из-за просадки грунта.

«Специалисты провели обследование и зафиксировали трещины в опорах, которые увеличиваются. Эксперты заключили, что эксплуатировать мост, даже со стороны, где имеется меньшее число повреждений, небезопасно. Необходимо прекратить движение транспорта по всем полосам во избежание аварийных ситуаций», – подчеркнул спикер.

Он добавил, что полностью закрыть движение по мосту планируется уже в ночь с 27 по 28 сентября. «Мы понимаем, какие неудобства это доставит жителям, но не можем ставить под угрозу их безопасность», – заявил председатель Комитета внешнего благоустройства.

Саляхутдинов пояснил, что по графику окончание строительства планировалось в 2024 году при поэтапном закрытии моста, но при полном перекрытии эти работы можно выполнить за год.

«На время закрытия предполагается перепустить движение автотранспорта по улицам Салимжанова, Татарстан, Тукая. По этому же пути будет организовано движение автобусных маршрутов № 25, 43 и 77 в прямом и обратном направлении. Автобусы № 5 и 68 будут ходить по улице Салимжанова и Татарстан. Автобус № 71 будет проезжать через улицы Татарстан, Пушкина и Бутлерова», – отметил он.

Председатель Комитета внешнего благоустройства попросил казанцев при планировании поездок учитывать частичное изменение схем движения общественного транспорта и, соответственно, увеличение времени в пути. При этом для пешеходов ничего не изменится – они смогут передвигаться по пешеходному мосту.

При проведении работ была замечена опасная деформация конструкции моста из-за просадки грунта Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Состояние моста вызывает тревогу у специалистов»

Мэр Казани Ильсур Метшин заметил, что изношенность этого моста давно была в поле зрения властей. «Наконец мы переходим к активным действиям по реконструкции. Это будет именно реконструкция, а не ремонт, поскольку мост будет расширен. Нам пришлось поторопиться, потому что работы откладывать нельзя», – сказал он.

По словам градоначальника, в прошедшие выходные мост на улице Назарбаева был вынужденно перекрыт для дополнительного обследования. Выяснилось, что «состояние моста вызывает тревогу у специалистов».

«Эксплуатация моста в его текущем состоянии стала опасной. Площадь Вахитова – очень важный транспортный узел, поэтому важно информировать жителей», – подчеркнул он.

Метшин попросил соблюдать график запланированных работ по реконструкции сооружения. «С нетерпением ждем ввода нового моста в эксплуатацию», – подытожил он.

Государственный контракт на выполнение работ по реконструкции улицы Нурсултана Назарбаева с мостом через озеро Кабан заключен с ООО «Мосты и дороги». Стоимость контракта оценивается более чем в 1 млрд рублей. Работы по госконтракту планируется завершить до 25 ноября 2024 года.

Изношенность этого моста давно была в поле зрения властей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме движения

Как сообщили в пресс-службе мэрии Казани, для объезда перекрытого участка общественный транспорт будет следовать по измененной схеме движения:

Автобусы №5, следуя по маршруту по ул. Павлюхина, затем по ул. Назарабаева, будут доезжать до места реконструкции моста и сворачивать на ул. Х.Такташа, далее следовать по ул. Салимжанова, ул. Татарстан и далее по маршруту. Обратно автобусы будут следовать по такому же маршруту.

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Автобусы №25, следуя по маршруту по ул. Назарбаева, будут доезжать до места реконструкции моста, сворачивать на ул. Х. Такташа, далее следовать по ул. Салимжанова, затем выезжать на ул. Татарстан, ул. Тукая, далее по маршруту. Обратно автобусы будут следовать по такому же маршруту.

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Автобусы №43, следуя по маршруту по ул. Назарбаева, будут доезжать до места реконструкции моста, сворачивать на ул. Х. Такташа, далее следовать по ул. Салимжанова, выезжать на ул. Татарстан, ул. Тукая, далее по маршруту. Обратно автобусы будут следовать по такому же маршруту.

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Автобусы №68, следуя по маршруту по ул. Назарбаева, будут доезжать до места реконструкции моста, сворачивать на ул. Х. Такташа, далее следовать по ул. Салимжанова, выезжать на ул. Татарстан, ул. Тукая, далее по маршруту. Обратно автобусы будут следовать по такому же маршруту.

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Автобусы №71, двигаясь из поселка Константиновка в сторону остановки «Горбольница №5», будут следовать по прежнему маршруту. Обратно, в сторону поселка Константиновка, автобусы будут двигаться по маршруту: ул. Ш. Камала – ул. Татарстан – ул. Пушкина – ул. Достоевского – ул. Бутлерова – ул. Вишневского – ул. Н. Ершова, далее по маршруту.

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Автобусы №77, следуя по маршруту по ул. Павлюхина, будет проезжать прямо по ул. Салимжанова, доезжать до ул. Татарстан, затем следовать по ул. Тукая, далее по маршруту.

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На ул. Х. Такташа планируется обустройство остановочной площадки.