Мост через Кабан в Казани демонтируют и построят новый — он будет меньше, но шире старого

В Казани аварийный мост через озеро Нижний Кабан шириной 44,5 метра полностью демонтируют. На его месте построят новое сооружение меньшей длины, но большего габарита проезжей части. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

«На левой проезжей части предусмотрены тротуар шириной 3 метра и две велодорожки шириной по метру, четыре полосы автомобильного движения по 3,5 метра. На правой проезжей части будут расположены тротуар шириной 3 метра, три полосы автомобильного движения по 3,5 метра и одна полоса движения шириной 3,75 метра», – рассказали в министерстве.

Строительство моста входит в проект реконструкции улицы Нурсултана Назарбаева. Проведенные работы позволят увеличить пропускную способность участка дороги с мостом и снизить простои автотранспорта на этом направлении, уточнили в ведомстве.

Реализация проекта началась в июне этого года. При частичном демонтаже элементов аварийного моста и устройстве буровых свай специалисты обнаружили трещины на опорах сооружения из-за просадки грунта. Выяснилось, что стабилизировать процесс просадки невозможно и неэффективно устанавливать временные опоры.

«Принято решение о закрытии проезжей части аварийного моста и о его полном демонтаже, что позволит ускорить работы по строительству нового мостового сооружения с открытием движения в 2023 году», – отметили в Миндортрансе.

Стоимость строительно-монтажных работ оценивается более чем в 1 млрд 163,4 млн рублей. В этом году из бюджета республики планируется направить свыше 407,9 млн рублей.

Государственный контракт на реконструкцию заключен с ООО «Мосты и дороги». Завершить все работы по госконтракту планируется в ноябре 2024 года.

Движение по мосту через озеро Нижний Кабан закрыли в ночь с 27 по 28 сентября, о чем сообщал «Татар-информ».