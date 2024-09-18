В Казань прибыла первая партия новых газомоторных автобусов из 20 машин

Фото: kzn.ru

В столицу Татарстана поступили первые 20 газомоторных автобусов «НЕФАЗ» из 157 запланированных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Глава города Ильсур Метшин назвал одной из насущных проблем обновление подвижного состава. По его словам, по Казани ежедневно курсируют 600 автобусов, причем треть из них нуждается в замене. «При поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова на средства из республиканского и городского бюджетов, предприятий мы закупаем 157 автобусов», — напомнил он.

Фото: kzn.ru

При этом мэр положительно оценил умеренную стоимость обслуживания новых газомоторных автобусов, большой срок эксплуатации и наличие поблизости сервисной службы, поскольку они производятся в Татарстане.

Автобусы «НЕФАЗ-5299-40-57» работают на газовом топливе. В них установлено десять газовых баллонов — на два больше, чем было в предыдущей сборке. Это позволит водителям отрабатывать смену без заезда на дозаправку. Для безопасности предусмотрены датчики утечки газа.

Новые автобусы рассчитаны на перевозку 96 человек, пассажирских сидений — 27. Выделено место для инвалидных колясок, имеется выдвижной пандус. Салон оборудован четырехполосными кондиционерами, шумоизоляцией, кнопкой вызова водителя, USB-розетками и противоскользящими чехлами на поручнях. Есть кондиционер и в кабине. Восемь видеокамер, которые выводятся на медиапанель, дают водителю возможность следить за ситуацией в салоне и за пределами машины.

Фото: kzn.ru

Поступившие в Казань «НЕФАЗы» уже завтра выйдут на линию и будут курсировать по маршрутам №1, 5, 6, 10, 10а, 15, 18, 22, 30, 31, 36, 45, 46, 54, 60, 71, 72 и 91. Пока они находятся на базе МУП «ПАТП №2» (предприятие обслуживает 40 городских и пять сезонных маршрутов, перевозит учеников школ, на него приходится около 80% автобусных перевозок города).

Следующая партия новых автобусов должна поступить в столицу Татарстана до конца сентября. Ранее стало известно, что городу необходимо заменить 207 автобусов и 39 троллейбусов из-за их износа.