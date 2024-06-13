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Экономика 13 июня 2024 18:09

В Казани появятся 157 новых газомоторных автобусов

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В столице Татарстана до конца года появятся 157 новых автобусов с газомоторным двигателем. Об этом сообщил сегодня директор средневолжского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин на пресс-конференции в «Татар-Информ».

По его словам, они поступят по контракту государственной транспортной лизинговой компанией.

В свою очередь замминистра промышленности и торговли республики Марат Минибаев сообщил, что в республике 23% автобусов работают на газовых двигателях. При этом, за первые пять месяцев этого года в Татарстане появились 119 таких автобусов.

#автобус #Казань #газомоторная техника
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