В Казани появятся 157 новых газомоторных автобусов

В столице Татарстана до конца года появятся 157 новых автобусов с газомоторным двигателем. Об этом сообщил сегодня директор средневолжского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин на пресс-конференции в «Татар-Информ».

По его словам, они поступят по контракту государственной транспортной лизинговой компанией.

В свою очередь замминистра промышленности и торговли республики Марат Минибаев сообщил, что в республике 23% автобусов работают на газовых двигателях. При этом, за первые пять месяцев этого года в Татарстане появились 119 таких автобусов.