Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани появятся 157 новых газомоторных автобусов
В столице Татарстана до конца года появятся 157 новых автобусов с газомоторным двигателем. Об этом сообщил сегодня директор средневолжского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин на пресс-конференции в «Татар-Информ».
По его словам, они поступят по контракту государственной транспортной лизинговой компанией.
В свою очередь замминистра промышленности и торговли республики Марат Минибаев сообщил, что в республике 23% автобусов работают на газовых двигателях. При этом, за первые пять месяцев этого года в Татарстане появились 119 таких автобусов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»