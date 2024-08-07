Казани необходимо заменить 207 автобусов и 39 троллейбусов из-за их износа

Из-за окончания срока эксплуатации Казани необходимо заменить 207 автобусов. Также в 2024 году подлежат обновлению 39 троллейбусов, достигших предельного 11-летнего срока эксплуатации. Об этом на XXXI сессии Казанской городской Думы рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«В текущем году транспортными предприятиями Казани планируется приобретение 157 автобусов газовых большой вместимости марки “НЕФАЗ” по договорам лизинга. Благодаря вашей поддержке, уважаемый Ильсур Раисович (Метшин, прим. Т-и.), в бюджете Казани на 2024 год уже предусмотрено 44,6 миллиона рублей субсидий на частичную оплату по договорам лизинга», – прокомментировал докладчик.

Аналогичная поддержка предполагается и из бюджета Татарстана. Шакиров напомнил, что в 2023 году благодаря Раису республики Рустаму Минниханову были приобретены 25 новых троллейбусов Минского автомобильного завода.

Напомним, на сегодняшний день на городских маршрутах работают 9 транспортных предприятий, из которых 2 муниципальных унитарных предприятия и 7 частных перевозчиков различных форм собственности. Всего для казанцев действуют 56 автобусных маршрутов, на которых работают 606 автобусов. Помимо этого, в городе имеются 9 трамвайных маршрутов на 87 трамваев и 10 троллейбусных маршрутов на 136 троллейбусов, а также одна линия метрополитена из 11 станций. На ней работают 15 составов электропоездов (51 вагонов).