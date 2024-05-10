Путин провел переговоры с Президентом Гвинеи-Бисау

Владимир Путин и Умару Сиссоку Эмбало

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел в Московском Кремле переговоры со своим коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

«<...> Россия вложила определенный вклад и в поддержку борьбы Гвинеи-Бисау за независимость — мы сейчас только с глазу на глаз с вами об этом говорили, — помогла становлению бисайской государственности, содействовала расширению экономического и научно-технического потенциала вашей страны», — заметил Владимир Путин.

Российский лидер также напомнил, что студенты из Гвинеи-Бисау обучаются в РФ, и выразил готовность увеличить соответствующие квоты.

В свою очередь Умару Сиссоку Эмбало отметил, что представители его страны рады Победе СССР в Великой Отечественной войне. Он также упомянул, что более 70% бисайских военнослужащих и гражданских чиновников проходили обучение в Советском Союзе.

«Мы были хорошими союзниками, и мы рассчитываем ими оставаться. Вы можете рассчитывать на Гвинею-Бисау как на неизменного партнёра, это никогда не изменится», — подчеркнул политик.