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Ру Тат
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28 апреля 2021  16:56

В Татарстан прибыл Премьер-министр Казахстана

В Татарстан прибыл Премьер-министр Казахстана
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В Татарстан прибыл Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. В Международном аэропорту Казань имени Габдуллы Тукая его встретил Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. 

«Аскар Мамин прибыл для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета», — отметила она. 

Также гостя встречали Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и мэр Казани Ильсур Метшин.

ЕАЭС — международная организация экономической интеграции, в состав входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия. Ранее сообщалось, что для участия в мероприятии в Казань прибыл Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Фото: пресс-служба Президента РТ. 

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