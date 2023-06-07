«По десять судов в год»: как будет развивать речные перевозки «Флот Татарстана»

К 2025 году пассажиропоток речного транспорта в Татарстане планируется увеличить до 500 тыс. человек в год

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня в республике ситуация по пассажирскому флоту улучшается»

В навигацию прошлого года в пригородном сообщении было перевезено 330 тыс. пассажиров, что по сравнению с 2021-м меньше на 1,2%. Уже к 2025 году пассажиропоток речного транспорта планируется увеличить до 500 тыс. человек в год, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это расчетные величины, очень даже достижимые. Сегодня в республике ситуация по пассажирскому флоту улучшается. Мы ставим амбициозные задачи. Нам было необходимо сконцентрироваться именно на пассажирском направлении, чтобы наш флот и вся флотилия являлась республиканской собственностью. Задач, которые нужно будет решать в ближайшие годы, достаточно много», – сказал глава Миндортранса.

Фарит Ханифов: «У “Флота РТ” будут пассажирские флотилии, причальная инфраструктура, дебаркадеры, будут определены территориальные границы» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Для развития пассажирских перевозок водным транспортом в Татарстане была создана судоходная компания со 100-процентным участием республики в уставном капитале – АО «Флот РТ». Первого июня компании были переданы скоростной «Метеор-2020» и водоизмещающее судно А-217.

В настоящее время на Зеленодольском заводе им. Горького продолжается строительство второго пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор-2020». Его планируется передать «Флоту Татарстана» уже в июне.

«Стоит задача, чтобы судостроение, в том числе скоростное, достигло уровня тех самых лет, когда на заводе выпускали по 10–12 пассажирских судов в год. У нас помимо этих двух “Метеоров” будут еще четыре, то есть шесть судов к 2025 году получим. Флот в республике всегда был, пассажирский и грузовой флот были в единой команде. Сегодня основное отличие в том, что у “Флота РТ” будут пассажирские флотилии, причальная инфраструктура, дебаркадеры, будут определены территориальные границы», – отметил Ханифов.

Второй «Метеор-2020» планируется передать «Флоту Татарстана» уже в июне Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Планируем осваивать Казанку, на сегодня она судоходная, чего не было пять лет назад»

Полномасштабную работу компания «Флот Республики Татарстан» начнет в 2024 году. Пока в регионе основным перевозчиком остается АО «Татфлот».

Генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин рассказал, что планы у новой организации – грандиозные. «Планируем расширять туристические перевозки, это внутренний и внешний туризм, который в кооперации с коллегами из других регионов хотим реализовывать. Это планомерная работа, которая сейчас уже идет полным ходом», – заявил он.

По словам спикера, предполагается расширять социальные перевозки, которые сейчас осуществляет «Татфлот». В настоящее время пригородные пассажирские перевозки действуют по 10 социально-значимым маршрутам.

Роман Лизалин: «Мы будем заниматься межрегиональными перевозками, в том числе круизными» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Планируем осваивать Казанку, на сегодня она судоходная, чего не было пять лет назад. Мы будем заниматься межрегиональными перевозками, в том числе круизными», – заметил гендиректор компании.

Что касается новых «Метеоров», то их могут запустить на маршруты из Казани по Волге уже во второй половине июля. «Новые суда нужно будет обкатать, определенными навыками должна обладать команда. Мы сейчас этими вопросами занимаемся, в том числе и лицензированием. Планируем до середины июля завершить все работы. И тогда, возможно, поставим суда [на маршруты]», – сообщил спикер.

«Нам представляется, что новые “Метеоры“ будут стоять на участке Казань — Болгар, так как плечо большое, а вот А-217, это тоже наше судно, оно водоизмещающее, мы хотим поставить на плечо Казань — Свияжск, это тоже достаточно популярное направление», – добавил он.

Сейчас билеты на теплоходы стоят 80 – 150 рублей, самый дорогой проезд, 390 рублей, – на метеоре по маршруту Казань – Болгар Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Много новшеств будем внедрять по системе закупок билетов»

Министр транспорта и дорожного хозяйства сообщил, что в Татарстане отрабатывается система онлайн-продажи билетов на пассажирский речной транспорт. Он также заверил, что новая компания с первого дня полноценной работы будет продавать билеты только онлайн.

«Много новшеств будем внедрять по системе закупок билетов, они будут в режиме онлайн закупаться. Сегодня отрабатываются модели, чтобы не было перекупщиков, чтобы все имели возможность приобрести билет заранее», – рассказал Фарит Ханифов.

Сейчас билеты на теплоходы стоят 80 – 150 рублей, самый дорогой проезд, 390 рублей, – на метеоре по маршруту Казань – Болгар. Детские билеты продаются за половину стоимости, отметил спикер.

«Право осуществлять навигацию в этом году выиграл “Татфлот”, все тарифы утверждены. Навигацию этого года планируем завершить с ним, чтобы не ломать график и устоявшуюся систему. Если будем подключать новую флотилию, то стоимость билетов останется прежней. Уже со следующей навигации новая и старая пассажирская флотилия будут работать в составе “Флота РТ” как единое целое», – подчеркнул глава Миндортранса.

«Рустам Минниханов принял решение о беспрецедентном выделении денежных средств» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Думаю, что обследование покажет, что к ремонту дебаркадеров нужно будет подойти очень глубоко»

Уставной капитал «Флота Татарстана» – 2 млрд рублей. На эти средства уже закупили два «Метеора» на 1,1 млрд рублей и судно А-217 за 160 млн рублей. Оставшиеся деньги направят на ремонт старых пассажирских судов «Москва» и «ОМ», причальной инфраструктуры, в первую очередь дебаркадеров, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства.

«Раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение о беспрецедентном выделении денежных средств. Цели четко прописаны», – подчеркнул Фарит Ханифов.

Он сообщил, что в Татарстане подготовили проект по строительству новых дебаркадеров. Предполагается, что основание у них, как и у старых сооружений, будет железобетонным.

«Железобетонное основание, которое было сделано в советское время, – очень удачное. Вот это хотелось бы нам повторить. Нельзя терять уникальное инженерное решение, которое показало себя на “отлично”», – заявил глава Миндортранса.

По его словам, техническое обследование действующих дебаркадеров показало, что железобетонное основание сохранилось хорошо, а надводная деревянная часть – нет.

«Пятьдесят лет на воде – это все-таки большой срок. Нами сейчас прорабатывается несколько проектов, в том числе проект А — снести всю надводную часть и построить в том же стиле, то есть восемь дебаркадеров оставить в традиционном стиле», – отметил спикер.

Техническое обследование действующих дебаркадеров показало, что железобетонное основание сохранилось хорошо, а надводная деревянная часть – нет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если при обследовании дебаркадеров, которые поочередно отправят на ремонт, выяснится, что внутренние конструкции еще могут послужить, то будет принято решение о поверхностном ремонте. В частности, будут заменены кровля, окна, двери, обшивочные доски.

«Но думаю, что обследование покажет, что к ремонту дебаркадеров нужно будет подойти очень глубоко, даже радикально. Потому что это электрика, конструкции уже не несут. Не дай Бог, когда сильный ветер, качка, они разрушатся», – заметил Ханифов.

По мнению министра, дебаркадеры могли бы стать элементом отдыха на воде. Например, в их залах можно проводить групповые туристические мероприятия. «В связи с тем, что в Чистополе будет строиться пристань, тоже есть желание поставить там дебаркадер, чтобы город не отключался от туристических маршрутов», – добавил он.

Что касается причальных стенок, то они практически все находятся в нормативном состоянии. «Причальная стенка в Камском Устье тоже скоро будет завершена. И рисков, сложностей мы не видим», – сказал Ханифов.

«Необходимо проводить модернизацию старых судов, которые есть у “Татфлота”» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рустам Минниханов дал поручение, чтобы мы замену “Москве” и “ОМам” тоже искали»

Ремонт «под ключ» одного дебаркадера обойдется в 47 млн рублей, а ремонт одного судна в среднем стоит от 7 до 15 млн рублей, сообщил Роман Лизалин. «Но если двигатель требует замены или капитального ремонта, то стоимость может подняться до 25 млн рублей. Поэтому будем работать над тем, чтобы увеличивать парк судов. Но и проводить модернизацию старых судов, которые есть у “Татфлота”», – поделился гендиректор компании.

По его словам, замещать старые суда на новые предполагается постепенно. «Запрос в количестве судов большой, но не планируем выводить сразу все и ждать, когда построят новые», – заметил спикер.

Фарит Ханифов добавил, что в год планируется ремонтировать два – три дебаркадера и два – четыре теплохода. «Такими темпами к 2025 году хотим выйти на 85% нормативного состояния, а к 2030 году к тому, чтобы у нас все блестело», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам министр, если будет выгодно, то Татарстан воспользуется утилизационным сбором. На утилизацию будут сданы слишком старые суда. «Рустам Минниханов дал поручение, чтобы мы замену “Москве” и “ОМам” тоже искали. Есть хорошие проекты, которые надо на Зеленодольском заводе выводить на стабильное производство», – отметил он.

В ближайшее время будет решаться вопрос по зданию речного порта Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более того, в ближайшее время будет решаться вопрос по зданию речного порта Казани. Сначала будет проведено его обследование, а потом принято решение, уточнил министр. «Понятно, что команда “Флота РТ” полностью это здание не займет, там слишком много площадей. Будем решать вопрос и по той территории речпорта, где находятся причалы и стоянка», – сказал Ханифов.

«Мы предлагаем, чтобы регионы, которые находятся вдоль Волги вошли в состав судоходной компании»

Несмотря на появление АО «Флот РТ», Татарстан не отказался от идеи по созданию «Объединенной Волжско-Камской судоходной компании». «Каждый регион вправе создать свой флот. По такому же пути пошли в Чувашии. Мне кажется, это правильно, когда каждый регион создает свой флот, и в то же время регионы создают управляющую компанию, которая бы помогала разбираться в системе», – сказал Фарит Ханифов.

Он напомнил, что в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме между Федеральным агентством по туризму, Правительствами Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Самарской и Ульяновской областей было подписано соглашение о реализации межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь».

«Каждый регион вправе создать свой флот. По такому же пути пошли в Чувашии» Фото: © «Татар-информ»

Одним из пунктов этого соглашения предусмотрено сотрудничество в развитии речных межрегиональных перевозок. В связи с этим Татарстан подготовил дорожную карту по созданию «Объединенной Волжско-Камской судоходной компании».

«Мы и сейчас предлагаем, чтобы все регионы, которые находятся вдоль Волги, вошли в состав этой судоходной компании. По нашему мнению, это может быть некая управляющая компания, где акционерами являются регионы и представлены они министрами транспорта и руководителями министерств или комитетов по туризму. Такая мощная компания должна проанализировать ситуацию по речным перевозкам. Подойти к этой теме нужно научно. После этого будет понятно, где ставить “Метеоры-2020”, а где суда типа “Валдай”», – подчеркнул министр.

Глава Миндортранса пояснил, что Волжско-Камская судоходная компания – это не организация, которая получает на баланс все суда, ее работа должна быть управляющего характера.