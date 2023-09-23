Татарстан протестировал рейс из Елабуги в Сарапул на новом «Метеоре-2020»

Маршрут из Татарстана в Удмуртию на новом пассажирском судне «Метеор-2020» протестирован сегодня. Он стартовал из Елабуги и финишировал в Сарапуле. Это был установочный рейс, единственный в этом году.

«Мы к вам приехали с очень доброй миссией — восстановить межрегиональное речные перевозки по Каме. Это рейс пробный, установочный. По нашим данным, последний рейс был в 1996 году», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов по прибытии в Сарапул.

По его словам, рейс был организован в том числе для того, чтобы оценить причальную инфраструктуру, ее готовность к приему «метеоров».

Так, полностью готов принимать суда такого класса причал в Елабуге, неплохая причальная инфраструктура имеется в Нижнекамске. Новый причал будет сдан в этом году в Чистополе. Однако необходимо благоустроить объект в Набережных Челнах, чтобы там могли останавливаться суда.

«Немаловажно, что именно развитие речного туризма нас подвело к тому, что мы сделали установочный рейс. Он целесообразный. Два-три года будут обкатываться маршруты. Государство будет их поддерживать. Думаю, что года через два мы выйдем на самоокупаемость», — подчеркнул Ханифов.

В этом году в Татарстане были спущены на воду два новых скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор-2020» под названиями «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль».

«Метеоры», изготовленные на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького, отвечают самым современным требованиям как по техническим характеристикам, так и по уровню комфорта для экипажа и пассажиров.

«Они шире, устойчивее, лучше держат волну. Это теплоход нового поколения. Его салон сравним, наверное, с слонами авиалайнеров. Вместимость — 120 человек. Следующие „метеоры“ хотим заказать вместимостью 150 пассажиров, потому что они очень востребованы», — отметил глава Миндортранса.

Гендиректор компании «Флот РТ» Роман Лизалин добавил, что «Метеор-2020» из Елабуги в Сарапул прошел со скоростью 60 км/ч, но может разогнаться и больше.

«Это оптимальная и безопасная скорость. Старые „метеоры“ ходят со скоростью 55 км/ч. „Метеор-2020“ — это совершенно другой уровень судна. Сегодня у нас экспериментальный маршрут, чтобы посмотреть, насколько он будет интересен пассажирам», — сообщил он.

По словам председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, Удмуртия имеет положительный туристический имидж.

«В туризме главное — логистика. И с появлением такого межрегионального речного маршрута путешествие в Удмуртию приобретет совершенно другие краски, потому что не придется ехать пять часов на автобусе, туристы смогут передвигаться по реке и наслаждаться красивыми видами», — заметил он.

Наращивание межрегиональных речных пассажирских перевозок сделает более популярным речной туризм на Средней Волге. Это в свою очередь будет способствовать развитию маршрутов в рамках туристического проекта «Великий Волжский путь» и позволит россиянам путешествовать по соседним городам.