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В Казань прибыл первый авиарейс из Шанхая
В Казань прилетел первый авиарейс из Китая. Вылетевший из Шанхая самолет приземлился в аэропорте столицы Татарстана и проехал через водную арку. Пассажиров встретили национальными татарскими угощениями и танцами.
Рейсы по маршруту Шанхай — Казань — Шанхай будут выполняться три раза в неделю, во вторник, четверг и субботу, на широкофюзеляжных 264-местных авиалайнерах Airbus A330. Авиакомпания China Eastern Airlines также организует рейсы в Шанхай из Москвы и Санкт-Петербурга.
Обратный рейс в Китай улетит из Казани в 20.00. Длительность перелета — примерно девять часов.
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