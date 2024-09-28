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Общество 28 сентября 2024 16:25

В Казань прибыл первый авиарейс из Шанхая

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В Казань прилетел первый авиарейс из Китая. Вылетевший из Шанхая самолет приземлился в аэропорте столицы Татарстана и проехал через водную арку. Пассажиров встретили национальными татарскими угощениями и танцами.

Рейсы по маршруту Шанхай — Казань — Шанхай будут выполняться три раза в неделю, во вторник, четверг и субботу, на широкофюзеляжных 264-местных авиалайнерах Airbus A330. Авиакомпания China Eastern Airlines также организует рейсы в Шанхай из Москвы и Санкт-Петербурга.

Обратный рейс в Китай улетит из Казани в 20.00. Длительность перелета — примерно девять часов.

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#татарстан и китай #авиарейс
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