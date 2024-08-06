Сначала Шанхай, а потом, может, и Пекин: из Казани запустят прямой рейс в Китай

О том, что планируется запустить прямой рейс между Казанью и Шанхаем Олег Коробченко говорил еще год назад

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рейсы из Казани в Китай будут трижды в неделю

О том, что планируется запустить прямой рейс между Казанью и Шанхаем, «Татар-информу» сообщал вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко еще год назад. В июле этого года появление рейса анонсировал Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

Сегодня на презентации рейса стали известны подробности. Первое — полеты с 28 сентября будет выполнять авиакомпания China Eastern Airlines. Она входит в топ-3 государственных авиакомпаний КНР и в топ-10 крупнейших авиакомпаний мира. Ее пассажирооборот – более 130 млн пассажиров в год.

О том, что планируется запустить прямой рейс между Казанью и Шанхаем, сообщал вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко еще год назад Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казань станет третьим городом России, откуда можно будет добраться прямым рейсом China Eastern Airlines до Шанхая. Помимо столицы Татарстана China Eastern также выполняет рейсы в Шанхай из Москвы и Санкт-Петербурга.

Второе: рейсы по маршруту Казань — Шанхай будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных 264-местных воздушных судах Airbus A330. Есть и эконом-класс, и бизнес-класс. Время в пути составит 8 часов.

Третье — расписание будет действовать только до 26 октября, затем оно будет пересмотрено, переговоры по продолжению авиасообщения уже ведутся.

Уже сейчас, почти за два месяца до запуска первого рейса, продано 30% билетов. Об этом «Татар-информу» рассказал генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

Согласно информации на сайтах билетных агрегаторов, улететь из Казани в Шанхай прямым рейсом можно будет от 22 тыс. рублей в одну сторону.

Уже сейчас, почти за два месяца до запуска первого рейса, продано 30% билетов, сообщил Сергей Романцов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Несколько месяцев переговоров между Татарстаном и Китаем привели к запуску нового авиарейса

За запуском нового авиарейса скрывается несколько месяцев работы, сказал Романцов. Так, осенью 2023-го представители аэропорта «Казань» летали в Китай, чтобы презентовать воздушную гавань и столицу Татарстана компании China Eastern Airlines.

На презентации звучали слова благодарности в адрес Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Правительства Татарстана, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерства промышленности и торговли РТ, Генерального консульства Китая в Казани.

«Открытие прямого рейса в Шанхай — это не только удобство для пассажиров, но еще это новый этап в развитии торгово-экономических отношений между Китаем и Россией. Он дает новую возможность для наших российских компаний выйти на китайские рынки, а китайским компаниям — на российские. Поэтому мы создаем дополнительные условия для реализации этих всех возможностей. Также уверен, что это даст дополнительный импульс для развития туризма, деловых отношений и также для культурного обмена», – заключил Романцов.

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Если новое направление «залетит», могут запустить и прямой рейс в Пекин

И китайская сторона, и власти Татарстана просят турагентов и путешественников проголосовать за новое направление рублем и заполняемостью в 100%. От того, насколько «залетит» новый проект, во многом зависит дальнейшее развитие прямых перевозок из столицы республики в Поднебесную.

«Прошу в начале этого мостика Казань — Шанхай помочь авиакомпании увеличить объем туристов. От этого будет зависеть дальнейшее развитие. Если мы покажем, что самолеты на этом рейсе заполняются, я уверен, что нам поставят еще рейсы на Пекин, на другие крупные города КНР, промышленные и туристические. И тем самым наши люди, наши туристы будут попадать гораздо быстрее в Китай, нежели чем через Москву», — обратился к участникам презентации заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко.

Шанхай интересен и туристам, и бизнесу, поскольку представляет собой экономический центр Китая Фото: © предоставлено «Татар-информу»

Судя по всему, Шанхай выбран не случайно. Он интересен и туристам, и бизнесу, поскольку представляет собой экономический центр Китая. Коробченко считает, что прямой авиарейс из Казани принесет прибыль как компаниям из Татарстана, так и России в целом.

К слову, товарооборот между Татарстаном и КНР превысил 3 млрд долларов за прошлый год и за последние пару лет вырос в 2,5 раза. Вероятно, что новый авиарейс Казань — Шанхай заинтересует представителей бизнеса со всего Поволжья.

«Этот маленький мост (прямое авиасообщение Казань — Шанхай, — прим. Т-и) должен стать экономически выгодным для всех — для Республики Татарстан и для Китайской Народной Республики. Поэтому пользуйтесь этим маленьким мостом, чтобы он стал большой дорогой», — заключил Коробченко на презентации.

Запуск нового авиарейса, связывающего Россию и Китай, — важное событие с точки зрения геополитики и разворота на Восток, считает Сян Бо Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новый авиарейс в КНР – это реализация планов, о которых Путин договорился с Си Цзиньпином в Китае

Запуск нового авиарейса, связывающего Россию и Китай, — важное событие с точки зрения геополитики и разворота на Восток. Об этом на презентации заявил Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо.

«В прошлом году объем торговли между Китаем и Россией превысил 240 млрд долларов, а двусторонний турпоток – 1 млн человек. На встрече в Пекине в мае этого года лидеры наших государств (Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин) договорились об усилении сотрудничества в области транспорта и логистики. В частности, стимулировании открытия новых воздушных маршрутов и расширении географического охвата», — сказал генконсул Китая в Казани.

Он считает, что открытие прямого рейса Казань — Шанхай отвечает требованиям по расширению китайско-российского взаимодействия и партнерства.

«Пусть этот маршрут станет мостом, связывающим наши народы, и откроет новые горизонты для крепких связей и дружбы между Республикой Татарстан и другими регионами Приволжского федерального округа и Китая», — заключил Сян Бо.

Открытие прямого рейса Казань — Шанхай отвечает требованиям по расширению китайско-российского взаимодействия и партнерства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Безвизовый транзит на 6 дней как вариант для тех, кто не хочет ехать за визой в Москву или Петербург

Правда, пока в сообщении Казань — Шанхай есть одна сложность. Это необходимость оформления китайской визы. Сделать это, не покидая Татарстан, невозможно — придется обращаться в визовые центры в Москве или Санкт-Петербурге.

Но на презентации рассказали о возможности безвизового транзита. Есть ряд условий, при соблюдении которых российский путешественник может провести в Китае шесть суток, а точнее, 144 часа без визы, не нарушая при этом законы Поднебесной.

Для этого безвизового транзита нужно иметь при себе ﻿﻿действительный паспорт, ﻿﻿билеты на стыковочные рейсы в третьи страны на конкретные даты и с подтвержденной бронью отелей в них. Нужно заполнить бланк временного въезда для иностранцев и самому обратиться в пограничный иммиграционный контроль за разрешением.

Генконсул КНР в Казани рассказал, что идет совместная работа с Правительством Татарстана и мэрией Казани для того, чтобы можно было оформить визу в КНР в столице республики. Для этого планируется открыть специальное отделение при Генконсульстве Китая в Казани.