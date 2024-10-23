В Казань на саммит БРИКС прилетел отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

В столицу Татарстана на саммит БРИКС прилетел отец основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа — антивоенный активист Джон Шиптон. Он прибыл в студию RT в Казани, сообщил телеканал на своей странице в «Дзене». До этого о своих планах посетить мероприятие активист рассказал в интервью Первому каналу.

«Дело в том, что геополитический центр мира сейчас смещается на восток — в сторону стран с наибольшим количества населения. <…> Самое главное, что местонахождение этого геополитического и демографического центра будет лучше отвечать потребностям, ожиданиям, амбициям и стремлениям большинства населения мира», — заявил Шиптон.

Ранее, в сентябре, в ходе форума Kazan Digital Week отцу Джулиана Ассанжа вручили премию «Голос мира БРИКС 2024». Шиптон участвовал в сессии «Свобода слова в условиях цифровой многополярности: Гарантии и риски» в онлайн-формате.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Накануне в столицу РТ для участия в мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств, не являющихся членами БРИКС.