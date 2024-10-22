В Казань прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа и Монголии

руководитель администрации Президента Монголии Гомбожавын Занданшатар

Фото: https://photo-summit.brics-russia2024.ru/ru/

Список высокопоставленных гостей, прибывших в Казань на саммит БРИКС, пополнился новыми фамилиями.

Так, в международном аэропорту встретили глав МИД Кубы и Боливии Бруно Родригеса Паррильи и Селинду Сосу Лундру, министра иностранных дел Никарагуа Вальдрака Людвига Джентске Уитакера, а также руководителя администрации Президента Монголии Гомбожавына Занданшатара.

Гостей традиционно поприветствовали хлебом-солью и чак-чаком.

Напомним, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.