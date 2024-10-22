Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казань прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа и Монголии
Список высокопоставленных гостей, прибывших в Казань на саммит БРИКС, пополнился новыми фамилиями.
Так, в международном аэропорту встретили глав МИД Кубы и Боливии Бруно Родригеса Паррильи и Селинду Сосу Лундру, министра иностранных дел Никарагуа Вальдрака Людвига Джентске Уитакера, а также руководителя администрации Президента Монголии Гомбожавына Занданшатара.
Гостей традиционно поприветствовали хлебом-солью и чак-чаком.
Напомним, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»