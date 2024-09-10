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Отцу Ассанджа вручили премию «Голос мира БРИКС» на Kazan Digital Week
На Kazan Digital Week австралийскому антивоенному активисту Джону Шиптону, наиболее известному как отец Джулиана Ассанжа, вручили премию «Голос мира БРИКС 2024». Шиптон участвовал в сессии «Свобода слова в условиях цифровой многополярности: Гарантии и риски» в онлайн-формате.
«Я бы хотел сказать большое спасибо. Какое-то время назад журналистская ассоциация из России вышла на моего сына, на Джулиана Ассанджа. Она включала денежные средства, и Джулиан передал их семьям журналистов, которые были убиты», – прокомментировал Шиптон.
Награду вручили за несгибаемость, верность делу и честность. Ее отправят в Австралию.
Напомним, что Джон Шиптон основал партию WikiLeaks и участвовал в создании веб-сайта WikiLeaks.
Он уже демонстрировал поддержку в адрес России, когда выступал на митинге в Сиднее в шапке-ушанке.
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