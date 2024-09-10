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Политика 10 сентября 2024 10:19

Отцу Ассанджа вручили премию «Голос мира БРИКС» на Kazan Digital Week

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На Kazan Digital Week австралийскому антивоенному активисту Джону Шиптону, наиболее известному как отец Джулиана Ассанжа, вручили премию «Голос мира БРИКС 2024». Шиптон участвовал в сессии «Свобода слова в условиях цифровой многополярности: Гарантии и риски» в онлайн-формате.

«Я бы хотел сказать большое спасибо. Какое-то время назад журналистская ассоциация из России вышла на моего сына, на Джулиана Ассанджа. Она включала денежные средства, и Джулиан передал их семьям журналистов, которые были убиты», – прокомментировал Шиптон.

Награду вручили за несгибаемость, верность делу и честность. Ее отправят в Австралию.

Напомним, что Джон Шиптон основал партию WikiLeaks и участвовал в создании веб-сайта WikiLeaks.

Он уже демонстрировал поддержку в адрес России, когда выступал на митинге в Сиднее в шапке-ушанке.

#джулиан ассанж #WikiLeaks #Kazan Digital Week
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