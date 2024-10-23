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Общество 23 октября 2024 10:42

Путин и Эрдоган на саммите БРИКС в Казани могут затронуть тему нацвалют

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В Казани в рамках саммита БРИКС состоится встреча Президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Одной из тем переговоров лидеров двух государств могут стать перспективы использования национальных валют в торговле, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице. Отмечается, что лидеры придают теме приоритетное значение.

«Эта тема приоритетная. Думаю, лидеры обязательно её затронут. Господин Президент [Эрдоган] также отдает этой теме большое значение», – цитирует издание слова своего собеседника.

Резервные валюты ослабили свои позиции в торговле Турции в декабре 2023 года. Ссылаясь на статистические данные, информагентство сообщает, что их доля снизилась до минимальных значений с 2016 года. В то же время, доля нацвалют выросла. Например, рубль увеличился в 1,5 раза и достиг максимума с 2020 года.

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

#саммит БРИКС #Реджеп Эрдоган #Владимир Путин #национальная валюта
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