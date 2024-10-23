В Казань на саммит БРИКС прибыл Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь

В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь. В международном аэропорту «Казань» им. Тукая его встретил Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Иностранный гость встретится с Президентом России Владимиром Путиным завтра, 24 октября.

По данным вьетнамского информационного агентства, на которое ссылается ТАСС, участие Фам Минь Тиня в саммите БРИКС поспособствует продвижению имиджа мирного, сотрудничающего, развитого, динамичного и инновационного Вьетнама. Кроме того, этот шаг продемонстрирует вклад страны в развитие «многосторонних механизмов с целью содействия решению глобальных проблем, содействию устойчивому, инклюзивному развитию и повышению роли и голоса развивающихся стран на международной арене».

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других стран.