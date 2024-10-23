В Казань для участия в саммите БРИКС прилетел Президент Киргизии Садыр Жапаров

В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

У трапа самолета киргизского лидера встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов. По традиции он предложил гостю попробовать чак-чак.

Садыр Жапаров официально подтвердил свой визит только 22 октября, когда саммит уже начался. Он посетит мероприятия в формате БРИКС+

По словам заведующего отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызстана Муратбека Азымбакиева, которые приводит ТАСС, в рамках саммита планируется принятие решений, нацеленных на развитие многосторонности, интеграцию новых членов БРИКС. Также будет обсуждаться глобальная повестка дня.

Накануне в столицу РТ для участия в мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и ряда других государств.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.