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Президент Киргизии прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС
23-24 октября Татарстан с рабочим визитом посетит Президент Киргизии Садыр Жапаров. Он примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации киргизского лидера Муратбека Азымбакиева.
По его словам, в рамках саммита планируется принятие решений, нацеленных на развитие многосторонности, интеграцию новых членов БРИКС. Также будет обсуждаться глобальная повестка дня.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.
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