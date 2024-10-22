Президент Киргизии прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС

23-24 октября Татарстан с рабочим визитом посетит Президент Киргизии Садыр Жапаров. Он примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации киргизского лидера Муратбека Азымбакиева.

По его словам, в рамках саммита планируется принятие решений, нацеленных на развитие многосторонности, интеграцию новых членов БРИКС. Также будет обсуждаться глобальная повестка дня.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.