В каникулы 78 детей из семей бойцов СВО отдохнут в пришкольных лагерях Альметьевска

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В весенние каникулы, с 23 по 31 марта, в Альметьевске откроются пришкольные лагеря, где 1250 школьников смогут провести каникулы с пользой и удовольствием. Среди них – 78 детей мобилизованных, для которых предусмотрены программы отдыха и оздоровления.

В 16 общеобразовательных учреждениях города ребят ждут увлекательные мероприятия: спортивные соревнования, творческие мастерские, познавательные экскурсии и квесты. Здесь каждый найдет занятие по душе, будь то активные игры, художественное творчество или интеллектуальные викторины.

Помимо пришкольных лагерей, на базе 48 школ в дни каникул будет работать проект «Школа – открытая гостиная». Он станет площадкой для общения, самореализации и новых открытий.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики к тому моменту на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.