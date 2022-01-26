В Канаде врачи начали работать сверхурочно из-за «омикрона»

Из-за распространения нового штамма коронавируса в больницах Канады наблюдается серьезная нагрузка на кадры, больницы попросили врачей и медработников работать сверхурочно. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что система здравоохранения страны перегружена, и многие сотрудники вынуждены будут отказаться от отпусков. В конце прошлого года из-за «омикрона» власти канадских регионов серьезно ужесточили антиковидные меры. Так, на 50% была снижена вместимость ресторанов, кафе, спортзалов, культурно-развлекательных учреждений и спортобъектов.

Кроме того, многие госслужащие и сотрудники частных компаний перешли на удаленный режим работы. В январе 2022 года в канадской провинции Квебек невакцинированных от коронавируса жителей решили обложить налогом.

Сейчас штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон», вызвывает наибольшее беспокойство в мире из-за своего высокого уровня заразности.

Ранее сообщалось о том, что случаи омикрон-штамма коронавируса выявлены в 65 регионах России. 12 января на совещании с Кабмином Президент РФ Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.