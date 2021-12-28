В Канаде установлен антирекорд новых ковид-случаев за сутки

За последние сутки в Канаде выявили еще 21 001 случай Covid-19, что стало очередным максимумом. До этого антирекорд был зафиксирован 23 декабря — 20,7 тыс. заражений. Об этом сообщает ТАСС.

Причина быстрого роста числа инфицированных заключается в стремительном распространении омикрон-штамма. Общее количество зараженных превышает 168,4 тыс. человек.

Из-за распространения «омикрона» власти канадских регионов серьезно ужесточили антиковидные меры. В большинстве случаев они касаются снижения на 50% вместимости ресторанов, спортзалов, культурно-развлекательных учреждений и спортобъектов. Многие госслужащие и сотрудники частных компаний перешли на удаленку.

Ранее сообщалось, что Минздрав России разработает новые рекомендации по лечению омикрон-штамма. 13 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что по поручению Президента Владимира Путина Кабмин разработал дополнительный план по борьбе с распространением «омикрона» и направил его на рассмотрение российскому лидеру.